Колесников: каждый раз плыву «полтинник» и думаю над тем, что рекорд мира мой

Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников прокомментировал победу на дистанции 50 метров на спине на чемпионате России по плаванию. Он преодолел дистанцию за 23,86, показав шестой результат в истории.

«Каждый раз, когда плыву «полтинник», думаю над тем, что стоит мой рекорд мира. И одно дело – просто улучшать свои секунды. А мне, получается, каждый раз теперь надо стремиться улучшать рекорд мира. И каждый раз, думая об этом, когда плывёшь медленнее, переживаешь. Когда что-то делаешь, хочешь становиться лучше, но мне надо бороться с самим собой. Не получается, хотелось побыстрее, но я доволен. Но это чисто профессиональный подход.

На одних эмоциях и настрое показал пока такое время. Будем раскручиваться, на Европе плыть быстрее. Там, может, и рекорд мира будет, хотя упор делаем скорее на результат, без учёта времени. Время будет второстепенной задачей, эмоциональный фон будет другим», – передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.