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Колесников: каждый раз плыву «полтинник» и думаю над тем, что рекорд мира мой

Колесников: каждый раз плыву «полтинник» и думаю над тем, что рекорд мира мой
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Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников прокомментировал победу на дистанции 50 метров на спине на чемпионате России по плаванию. Он преодолел дистанцию за 23,86, показав шестой результат в истории.

«Каждый раз, когда плыву «полтинник», думаю над тем, что стоит мой рекорд мира. И одно дело – просто улучшать свои секунды. А мне, получается, каждый раз теперь надо стремиться улучшать рекорд мира. И каждый раз, думая об этом, когда плывёшь медленнее, переживаешь. Когда что-то делаешь, хочешь становиться лучше, но мне надо бороться с самим собой. Не получается, хотелось побыстрее, но я доволен. Но это чисто профессиональный подход.

На одних эмоциях и настрое показал пока такое время. Будем раскручиваться, на Европе плыть быстрее. Там, может, и рекорд мира будет, хотя упор делаем скорее на результат, без учёта времени. Время будет второстепенной задачей, эмоциональный фон будет другим», – передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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