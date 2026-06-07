Самусенко — о Колесникове: обидно быть в тени этих рекордов

Призёр чемпионата мира российский пловец Павел Самусенко прокомментировал второе место на 50 м на спине на чемпионате России – 2026 в Казани. Самусенко завершил дистанцию за 24,12 секунды, уступив лишь двукратному чемпиону мира Клименту Колесникову (23,86).

«Заплыв был хороший, на спине ничего непонятно до самого финиша. Пока голову не закинешь, не понимаешь результат, а время на такой скорости уже не чувствуется. Плюс-минус всё одинаково, хотелось побыстрее. Возможно, сейчас пока не то время. Будем прогрессировать, в целом результатом доволен.

Понятное дело, что у нас очень сильная спина сейчас и из-за этого много вопросов, разговоров. Нужно уметь абстрагироваться от этого и показывать свои лучшие секунды. Здорово плыть рядом с Климентом, но обидно быть в тени… Быть в тени этих рекордов. Но есть мотивация обгонять, а чтобы обгонять, надо самому становиться рекордсменом», – передаёт слова Самусенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.