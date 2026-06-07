Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Самусенко — о Колесникове: обидно быть в тени этих рекордов

Самусенко — о Колесникове: обидно быть в тени этих рекордов
Комментарии

Призёр чемпионата мира российский пловец Павел Самусенко прокомментировал второе место на 50 м на спине на чемпионате России – 2026 в Казани. Самусенко завершил дистанцию за 24,12 секунды, уступив лишь двукратному чемпиону мира Клименту Колесникову (23,86).

«Заплыв был хороший, на спине ничего непонятно до самого финиша. Пока голову не закинешь, не понимаешь результат, а время на такой скорости уже не чувствуется. Плюс-минус всё одинаково, хотелось побыстрее. Возможно, сейчас пока не то время. Будем прогрессировать, в целом результатом доволен.

Понятное дело, что у нас очень сильная спина сейчас и из-за этого много вопросов, разговоров. Нужно уметь абстрагироваться от этого и показывать свои лучшие секунды. Здорово плыть рядом с Климентом, но обидно быть в тени… Быть в тени этих рекордов. Но есть мотивация обгонять, а чтобы обгонять, надо самому становиться рекордсменом», – передаёт слова Самусенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Рылов ушёл, а Колесников опять лучший в мире. Мощное начало ЧР по плаванию — 2026!
Рылов ушёл, а Колесников опять лучший в мире. Мощное начало ЧР по плаванию — 2026!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android