Самусенко: хочется ехать в составе сборной, а не за свой счёт от миллиона рублей

Призёр чемпионата мира российский пловец Павел Самусенко высказался об отборе на чемпионат Европы — 2026, который пройдёт в Париже с 31 июля по 16 августа.

«Взять могут даже четырёх спортсменов, но двоих будет финансировать федерация, а двое поедут за свой счёт сами, если захотят. Конкуренция в любом случае нужна, она подстёгивает показывать хороший результат. Многие плывут по нормативу, дальше дело между собой, упираться и добиваться лучших результатов.

Это большие деньги, если ехать самому. С тренером не обсуждали, но примерно от миллиона рублей. Если об этом думать, то не в ресурсе будешь, не в заплыве. И всё-таки хочется отбираться и ехать в составе сборной», – передаёт слова Самусенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.