Полина Кнороз показала второй лучший результат сезона в мире на соревнованиях в Москве

Чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз показала второй лучший результат сезона в мире в рамках «Дня прыжков», который проходил в Москве.

В лучшей попытке Кнороз удалось перелететь планку, которая была установлена на отметке 4,87 м. Таким образом, россиянка уступает лидерство в сезоне лишь американке Хане Молл, которая смогла прыгнуть на 4,88 м. Второй результат на турнире показала Татьяна Калинина (4,60), замкнула тройку лидеров Ирина Михайлова (4,50).

Стоит отметить, что Кнороз также улучшила свой личный рекорд, который ранее был равен 4,86 м.

26-летняя Кнороз является двукратной чемпионкой России.