Призёр чемпионата мира Гайфутдинова рассказала о проблемах при подготовке к ЧР

Призёр чемпионата мира российская пловчиха Алина Гайфутдинова рассказала о проблемах при подготовке к чемпионату России, который проходит в Казани.

«Очень много решаем проблем, поэтому рада, что удалось выйти на хорошие секунды, при тех условиях, которые я сейчас имею. Мы понимали, что не будем настраиваться на чемпионате России на хорошие секунды, работаем на Европу. Много нюансов, тренер приучила молчать.

Всегда хочется прогрессировать, но надо понимать, в какой форме ты находишься, как подошёл к этой дистанции, меньше подводящих было, рекорд ставить цели сейчас не было. На финале Кубка России я сделала всё, поэтому имела такой результат. И без дополнительной подготовки прошла близко по лучшим секундам, поэтому всё хорошо», – передаёт слова Гайфутдиновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.