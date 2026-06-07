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Гилязова победила на чемпионате России на дистанции 50 м брассом, Ефимова — вторая

Гилязова победила на чемпионате России на дистанции 50 м брассом, Ефимова — вторая
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Российская пловчиха Ралина Гилязова стала победительницей на дистанции 50 метров брассом на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани. Она преодолела дистанцию за 30,34.

Призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова заняла второе место с результатом 30,55. Тройку лидеров замкнула Ника Годун (31,11).

Отметим, что 19‑летняя Гилязова и 34‑летняя Ефимова выполнили норматив для участия на чемпионате Европы, который пройдёт с 25 июля по 8 августа в Париже (Франция).

Плавание. Чемпионат России – 2026. Казань. 50 м брассом, финал. Женщины:

1. Ралина Гилязова — 30,34.

2. Юлия Ефимова — 30,55.

3. Ника Годун — 31,11.

4. Софья Ануфриева — 31,23.

4. Евгения Чикунова — 31,23.

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