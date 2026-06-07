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«Не рассчитывала на это». Полина Кнороз — о втором результате сезона в мире

«Не рассчитывала на это». Полина Кнороз — о втором результате сезона в мире
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Чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз прокомментировала результат, который она показала в рамках «Дня прыжков» в Москве. Ранее Кнороз выиграла турнир, прыгнув на 4,87 м, и показала второй результат сезона в мире, а также установила новый личный рекорд.

«Я не рассчитывала на такой результат, но очень рада, что обогнала сестёр Молл, которые всегда первые-вторые в мировом рейтинге. Полина их догнала и обогнала. Надеюсь, они не в ближайшее время меня перепрыгнут, потому что эти две могут.

Атмосфера сыграла свою роль – потрясающая организация, правильная локация, шикарные болельщики. Но, прежде всего, я сама очень старалась и проделала вместе с тренером колоссальную работу как в физическом, так и в техническом плане. Везде были какие-то прибавки. Это сыграло ключевую роль.

Ближайший старт у меня в Твери 12 июня, а дальше увидимся в Чебоксарах на Кубке России 18 июня», – передаёт слова Кнороз корреспондент «Чемпионата» Мария Бульчук.

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