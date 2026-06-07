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Кнороз: после прыжка на 4,80 м хотела закончить соревнования, но решила прыгать дальше

Кнороз: после прыжка на 4,80 м хотела закончить соревнования, но решила прыгать дальше
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Чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз рассказала, как энергетика зрителей на турнире в Москве помогла ей решить продолжить соревнования и показать второй лучший результат сезона в мире. Ранее Кнороз одержала победу на соревнованиях, преодолев планку на отметке 4,87 м.

«Очень хотелось воспользоваться этой атмосферой и энергетикой болельщиков. Честно говоря, я после прыжка на 4,80 м хотела закончить соревнования, но решила, что нужно прыгать дальше. Вторая попытка была очень хорошая, я чуть задела планку, и это подтолкнуло – чуть доделать и будет этот прыжок. Я и на уверенном подошла и прыгнула», – сказала Кнороз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Бульчук.

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