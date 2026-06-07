Пригода — о Маршане: если заглянет к нам в брасс — милости просим

Двукратный чемпион мира российский пловец Кирилл Пригода высказался о возможном участии четырёхкратного олимпийского чемпиона Леона Маршана в личных заплывах брассом на предстоящем чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта.

«В Париже мы будем выступать не в том бассейне, где была Олимпиада, другой бассейн, в пригороде Парижа Сан-Дени. Я там ни разу не плавал, не знаю. Но таких ошибок там допускать нельзя, выиграть борьбу здесь и сейчас важно, а не искать оправдания, в касание не попал, воду не почувствовал – неважно. Нужен результат.

Леон Маршан? Всегда пожалуйста, это фантастический спортсмен, соревноваться рядом с ним, в одном заплыве, уже достижение. Если заглянет к нам в брасс, милости просим. Но это скорее мы милости просить будем у него, а не он у нас», – передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.