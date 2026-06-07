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Чемпион мира Пригода рассказал о поездке на соревнования в Монако

Чемпион мира Пригода рассказал о поездке на соревнования в Монако
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Российский пловец Кирилл Пригода высказался об участии в этапе «Маре Нострум» в Монако. Пригода стал первым на дистанции 200 м брассом.

«Плылось значительно лучше, чем в Петербурге, хорошая работа проделана, ездили в Европу на старты, практика набралась, и только через такую работу можно претендовать на высокие результаты. Ещё два месяца, план составлен, работаем дальше. И надо будет там цепляться за воду. Все тепло встретили меня, были рады. Спортсмены прекрасно понимают, где Россия в плавании. Мировое сообщество всегда нацелено на жёсткую борьбу, большое число участников и соревнований, мы дополняем и придаём стимул соперникам.

В Монако был важный турнир, хороший. Практика участия там давняя, именитые спортсмены прошлого наши ставили там рекорды, хочется постоянства, не благодаря даже, а вопреки участвовать. Соревнования очень удобно стоят по расписанию, удачно вписаны, организаторы на связи с международными федерациями и понимают, что для широкого представительства нужно грамотно вписывать их в календарь, тогда будут отличные результаты», – передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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