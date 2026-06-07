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Пригода высказался о своей победе на ЧР в Казани и выполненном нормативе на ЧЕ

Пригода высказался о своей победе на ЧР в Казани и выполненном нормативе на ЧЕ
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Двукратный чемпион мира российский пловец Кирилл Пригода прокомментировал своё выступление на чемпионате России – 2026 в Казани. Ранее Пригода одержал победу на дистанции 50 м брассом с результатом 26,85 секунды.

«Неважных заплывов и побед не бывает. Задача выполнена, попал в команду на Европу. Отбор жёсткий, секунды нужны быстрые. Планку преодолеть удалось, очень рад. Загадывать наперёд не буду, но хочется отбираться на всех дистанциях.

Схватиться не мог за воду, секунды неплохие, но далёкие от того, что хочется, если есть претензии. Но заплыв интересный был, спасибо парням, вкладывались, готовились. Атмосфера была напряжённая, не любительский заплыв.

Парни молодцы, я тоже. Ваня Кожакин очень добрый и отзывчивый человек, особая мотивация с ним соперничать и стимул, для всей моей команды, с ним приятно соперничать. Только в такой конкуренции могут рождаться интересные результаты и заплывы. Ждём такие вплоть до 2028 года», – передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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