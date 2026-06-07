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Пловец Гирёв пожаловался на температуру в бассейне на ЧР в Казани

Пловец Гирёв пожаловался на температуру в бассейне на ЧР в Казани
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Российский пловец Иван Гирёв высказался об условиях на чемпионате России в Казани. Гирёв стал первым на дистанции 200 м вольным стилем.

«Сложная история тут с температурой. Жарковато… Может, тут в целом так жарко, потому что погода на улице очень тёплая. Но вода ощутимо особенная.

Хорошая битва. Плотно шли, было интересно плыть. Жаль, не получилось выполнить норматив. Но не последняя дистанция, есть ещё 100 метров кролем. Буду там бороться. А так, не этого исхода ожидали все участники заплыва. Было чувство, что мы просто в космос летим. Аж страшно, как быстро плывём.

Я понимал, что ребята очень высоко прыгнуть не могут и несколько секунд сразу убрать не получится. Думал, что мы идём при своих или чуть выше норматива. Но оказалось, всё сильно хуже», – передаёт слова Гирёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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