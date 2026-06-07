Гирёв отреагировал на прогноз Рылова, назвавшего Ивана претендентом на золото ОИ-2028

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 российский пловец Иван Гирёв отреагировал на слова Евгения Рылова, который ранее назвал его одним из претендентов на золото на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

«Женя Рылов назвал меня претендентом на золото Олимпиады 2028? Спасибо Евгению за такой комментарий. Мы верим друг в друга. Очень много всего прошли вместе. И если у Жени получилось взять золото, то и я справлюсь. «Вера в себя» — моя цитата на эти соревнования. Надо верить в себя, и всё получится даже на Олимпиаде.

В целом соперники для меня ориентир, но не показатель. Я не адаптируюсь под них, а иду своей дорогой. Считаю свои гребки, слежу за собой. Фокус полностью на себе. А соперники для меня как маяки. Но когда плотная борьба – это интереснее. Можно характер проявить, тем более если ты идёшь впереди. Тогда жмёшь на полный газ, чтобы показать время ещё лучше», – передаёт слова Гирёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.