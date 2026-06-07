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Ефимова: если останусь плавать, хотелось бы больше поддержки

Ефимова: если останусь плавать, хотелось бы больше поддержки
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Призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова высказалась о своём результате на чемпионате России на дистанции 50 м брассом. Она заняла второе место с результатом 30,55 и отобралась на чемпионат Европы.

«Ралина – большая молодец, улучшила свой результат, мы вдвоём отобрались. Так проигрывать приятно! Едва ли не впервые такие чувства. Я показала для себя хорошее время, лучше, чем в прошлом году. Это не может не радовать.

Только народ поддерживает, хотелось бы чувствовать больше поддержки. Но разберёмся с этим, если останусь плавать. Надо выдохнуть, а дальше посмотрим. Я эмоциональный человек, уже долго заканчиваю и каждый раз продолжаю, переживаю, но быстро остываю», – передаёт слова Ефимовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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