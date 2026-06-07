Ефимова: ехала на этот чемпионат как на последний, мне 34 года — пережить это тяжело

Призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова высказалась о том, что отобралась на чемпионат Европы на дистанции 50 м брассом. Ефимова стала второй на чемпионате России в Казани.

«Отобралась на Европу, но сил у меня тренироваться пока нет. Меня в этом мире уже ничего не интересует, хочется отдыха и покоя. Перетренировалась, загнала себя. Нельзя мне столько тренироваться, только уже когда всё отпустила, послала куда подальше, поплыла. Надо искать позитив, работать на лайте. Не помню, когда последний раз выигрывала чемпионат России, так и не выиграла сейчас. Но была близка.

Ехала на этот чемпионат как на последний, настроения не было никакого. Были некоторые ситуации… Мне 34 года, пережить это тяжело. Естественно, становлюсь более эмоциональной. Раньше конфликты никак на мне не отражались, сейчас принимаю всё близко к себе. Иногда меня вообще не касается, но принимаю близко к сердцу, на свой счёт. И в результате не хочется тренироваться совсем», – передаёт слова Ефимовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.