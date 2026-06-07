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Пловчиха Мишарина высказалась о возможном участии в заплыве на открытой воде в Сене

Пловчиха Мишарина высказалась о возможном участии в заплыве на открытой воде в Сене
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Российская пловчиха Ксения Мишарина высказался о победе на дистанции 1500 м вольным стилем на чемпионате России в Казани, а также о возможном участии в заплыве на открытой воде.

«Работаю на одно, получаю другое. Значит, проблема в голове, а не в тренировках. Задача была проплыть по своему времени, улучшить. Но пока не готова. Об отборе не думала, и так отобралась. Хотелось доказать себе, что могу. Но, видимо, пока не могу плыть быстрее. Мыслями пока на первенство Европы, будем биться там, готовлюсь туда. Между первенством и чемпионатом чуть меньше месяца, нормально.

Физиологически хватит, всё продумано, всё по плану. Ровно и чётко. Максимум буду на открытой воде ещё, чисто для себя, понервничать, чтобы больше не переживать. В России на открытой воде буду, больше не собираюсь. Везде вода грязная, нельзя сказать, что именно в Сене. После неё всегда не очень хорошо, бывает, и мутит», – передаёт слова Мишариной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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