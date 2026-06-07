Арман Дюплантис проиграл этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира по прыжкам с шестом швед Арман Дюплантис не смог одержать победу на этапе Бриллиантовой лиги – 2026 в Стокгольме (Швеция).

В своей лучшей попытке швед показал результат 5,80 м, уступив австралийцу Маршаллу Кёртису, который завершил соревнования, прыгнув на 5,90 м. Стоит отметить, что Дюплантис дважды не смог взять планку на высоте 6,00 м, а в последней попытке ему не удалось преодолеть планку на высоте 6,05 м.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига – 2026. Стокгольм (Швеция). Прыжки с шестом, мужчины:

1. Маршалл Кёртис (Австралия) – 5,90.

2. Арман Дюплантис (Швеция) – 5,80.

3. Баптист Тьерри (Франция) – 5,80.

4. Менно Влон (Нидерланды) – 5,80.

5. Закери Брэдфорд (США) – 5,80.