Гайфутдинова: если ехать на чемпионат Европы, то показывать, что ты из России и ты лучший

Призёр чемпионата мира российская пловчиха Алина Гайфутдинова высказалась об отборе на чемпионат Европы, который пройдёт в Париже.

«Чемпионат России становится проходящим, это грустно, учитывая, какой это крупный старт. У многих спортсменов непонятки, вроде бы отобрался, а вроде бы и нет. Тут надо на пик выходить, все плывут, а ты не плывёшь. С двумя отборами сложно. Готовились к чемпионату России, но, имея такой результат на финале Кубка, понимали, что нет смысла ещё раз готовиться на максимум. Решили планомерно идти на Европу.

Нормативы не завышены, зато сразу понимаешь, что если плывёшь по нормативу – можешь претендовать на финалы чемпионатов мира и Европы. Поэтому считаю нормативы справедливыми. Если ехать на чемпионат Европы, то надо ехать и показывать, что ты из России, и доказывать, что ты лучший. Времени на подготовку достаточно», – передаёт слова Гайфутдиновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.