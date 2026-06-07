Степанова: вода в Казани обычно более прохладная, но не хочу смахивать всё на температуру

Российская пловчиха Милана Степанова высказалась о своём результате на чемпионате России, который проходит в Казани. На дистанции 200 м вольным стилем Степанова победила с результатом 1.58,36. Отборочный норматив на чемпионат Европы составляет 1.58,22.

«Не тот результат, на который я рассчитывала, к которому мы готовились. Вода обычно в Казани более прохладная, но не хочу всё смахивать на воду, температуру. Сама виновата, накосячила. Не обращала внимание на давление, задача — справиться с собой, а норматив я уже выполнила на Кубке России.

Больше ориентируюсь на взрослое плавание, со взрослыми конкурировать далеко. До тройки далеко, но интересно. Юниорский рекорд – поставить галочку хочется, но пока не получается. Ничего страшного», – передаёт слова Степановой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.