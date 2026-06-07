Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионат России по плаванию — 2026: результаты финальных заплывов 7 июня

Чемпионат России по плаванию — 2026: результаты финальных заплывов 7 июня
Комментарии

Сегодня, 7 июня. в Казани продолжился чемпионат России по плаванию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми заметными результатами соревнований.

Водные виды спорта. Плавание. Финал Кубка России — 2026. Казань (результаты финалов):

Женщины

200 м, вольный стиль:
1. Милана Степанова – 1.58,36.
2. Дарья Сурушкина – 1.58,78.
3. Анастасия Саратова – 2.00,27.

50 м, спина:
1. Алина Гайфутдинова – 27,33.
2. Александра Курилкина/Виктория Машкина – 28,10.
4. Мария Осетрова – 28,24.

50 м, брасс:
1. Ралина Гилязова – 30,34.
2. Юлия Ефимова – 30,55.
3. Ника Годун – 31,11.

1500 м, вольный стиль:
1. Ксения Мишарина – 16.11,80.
2. Анна Аршавская – 16.19,82.
3. Арина Пантина – 16.22,85.

Мужчины.

200 м вольный стиль:
1. Иван Гирёв – 1.46,41.
2. Роман Акимов – 1.46,45.
3. Николай Колесников – 1.46,67.

50 м, спина:
1. Климент Колесников – 23,86.
2. Павел Самусенко – 24,12.
3. Мирон Лифинцев – 24,43.

50 м, брасс:
1. Кирилл Пригода – 26,85.
2. Иван Кожакин – 26,86.
3. Данил Семьянинов – 27,05.

200 м, баттерфляй:
1. Герман Зажирский – 1.56,42.
2. Александр Кудашев – 1.57,69.
3. Максим Агафонов – 1.58,14.

Смешанная эстафета 4х100, вольный стиль:
1. Санкт-Петербург (Василий Кукушкин, Александр Щёголев, Дарья Сурушкина, Милана Степанова) – 3.24,61.
2. Москва (Климент Колесников, Владислав Гринёв, Алиса Захарова, Анастасия Журавлёва) – 3.27,05.
3. Московская область (Иван Гирёв, Александр Санин, Виктория Таранникова, Карина Петросянц) – 3.31,23.

Чемпионат России по плаванию в Казани проходит с 6 по 11 июня 2026 года.

Материалы по теме
Рылов ушёл, а Колесников опять лучший в мире. Мощное начало ЧР по плаванию — 2026!
Рылов ушёл, а Колесников опять лучший в мире. Мощное начало ЧР по плаванию — 2026!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android