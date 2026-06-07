Чемпионат России по плаванию — 2026: результаты финальных заплывов 7 июня

Сегодня, 7 июня. в Казани продолжился чемпионат России по плаванию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми заметными результатами соревнований.
Водные виды спорта. Плавание. Финал Кубка России — 2026. Казань (результаты финалов):
Женщины
200 м, вольный стиль:
1. Милана Степанова – 1.58,36.
2. Дарья Сурушкина – 1.58,78.
3. Анастасия Саратова – 2.00,27.
50 м, спина:
1. Алина Гайфутдинова – 27,33.
2. Александра Курилкина/Виктория Машкина – 28,10.
4. Мария Осетрова – 28,24.
50 м, брасс:
1. Ралина Гилязова – 30,34.
2. Юлия Ефимова – 30,55.
3. Ника Годун – 31,11.
1500 м, вольный стиль:
1. Ксения Мишарина – 16.11,80.
2. Анна Аршавская – 16.19,82.
3. Арина Пантина – 16.22,85.
Мужчины.
200 м вольный стиль:
1. Иван Гирёв – 1.46,41.
2. Роман Акимов – 1.46,45.
3. Николай Колесников – 1.46,67.
50 м, спина:
1. Климент Колесников – 23,86.
2. Павел Самусенко – 24,12.
3. Мирон Лифинцев – 24,43.
50 м, брасс:
1. Кирилл Пригода – 26,85.
2. Иван Кожакин – 26,86.
3. Данил Семьянинов – 27,05.
200 м, баттерфляй:
1. Герман Зажирский – 1.56,42.
2. Александр Кудашев – 1.57,69.
3. Максим Агафонов – 1.58,14.
Смешанная эстафета 4х100, вольный стиль:
1. Санкт-Петербург (Василий Кукушкин, Александр Щёголев, Дарья Сурушкина, Милана Степанова) – 3.24,61.
2. Москва (Климент Колесников, Владислав Гринёв, Алиса Захарова, Анастасия Журавлёва) – 3.27,05.
3. Московская область (Иван Гирёв, Александр Санин, Виктория Таранникова, Карина Петросянц) – 3.31,23.
Чемпионат России по плаванию в Казани проходит с 6 по 11 июня 2026 года.