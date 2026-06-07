Чемпионат России по плаванию — 2026: результаты финальных заплывов 7 июня

Сегодня, 7 июня. в Казани продолжился чемпионат России по плаванию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми заметными результатами соревнований.

Водные виды спорта. Плавание. Финал Кубка России — 2026. Казань (результаты финалов):

Женщины

200 м, вольный стиль:

1. Милана Степанова – 1.58,36.

2. Дарья Сурушкина – 1.58,78.

3. Анастасия Саратова – 2.00,27.

50 м, спина:

1. Алина Гайфутдинова – 27,33.

2. Александра Курилкина/Виктория Машкина – 28,10.

4. Мария Осетрова – 28,24.

50 м, брасс:

1. Ралина Гилязова – 30,34.

2. Юлия Ефимова – 30,55.

3. Ника Годун – 31,11.

1500 м, вольный стиль:

1. Ксения Мишарина – 16.11,80.

2. Анна Аршавская – 16.19,82.

3. Арина Пантина – 16.22,85.

Мужчины.

200 м вольный стиль:

1. Иван Гирёв – 1.46,41.

2. Роман Акимов – 1.46,45.

3. Николай Колесников – 1.46,67.

50 м, спина:

1. Климент Колесников – 23,86.

2. Павел Самусенко – 24,12.

3. Мирон Лифинцев – 24,43.

50 м, брасс:

1. Кирилл Пригода – 26,85.

2. Иван Кожакин – 26,86.

3. Данил Семьянинов – 27,05.

200 м, баттерфляй:

1. Герман Зажирский – 1.56,42.

2. Александр Кудашев – 1.57,69.

3. Максим Агафонов – 1.58,14.

Смешанная эстафета 4х100, вольный стиль:

1. Санкт-Петербург (Василий Кукушкин, Александр Щёголев, Дарья Сурушкина, Милана Степанова) – 3.24,61.

2. Москва (Климент Колесников, Владислав Гринёв, Алиса Захарова, Анастасия Журавлёва) – 3.27,05.

3. Московская область (Иван Гирёв, Александр Санин, Виктория Таранникова, Карина Петросянц) – 3.31,23.

Чемпионат России по плаванию в Казани проходит с 6 по 11 июня 2026 года.