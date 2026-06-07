Швейцарка Верро показала 3-й лучший результат в истории на 800 м на этапе БЛ в Стокгольме

Чемпионка мира – 2026 в помещениях швейцарская бегунья Одри Верро показала третий результат в истории на дистанции 800 метров на этапе Бриллиантовой лиги – 2026 в Стокгольме.

Верро пришла к финишу, показав результат 1.53,98. Он уступает лишь мировому рекорду чешки Ярмилы Кратохвиловой (1.53,28), который был установлен в 1983 году, а также результату 1980 года советской бегуньи Надежды Олизаренко (1.53,43).

Второй на финише этапа Бриллиантовой лиги в Стокгольме стала британка Кили Ходжкинсон, которая пришла на финиш, остановив секундомер на отметке 1.54,33 минуты, замкнула тройку лидеров американка Рошин Уиллис (1.57,56).

Лёгкая атлетика. Бриллиантова лига – 2026. Стокгольм (Швеция). 800 м, женщины:

1. Одри Верро (Швейцария) — 1.53,98.

2. Кили Ходжкинсон (Великобритания) — 1.54,33.

3. Рошин Уиллис (США) — 1.57,56.