Результаты пятого этапа Бриллиантовой лиги — 2026 в Стокгольме

Сегодня, 7 июня, в Стокгольме (Швеция) прошёл пятый этап Бриллиантовой лиги — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига – 2026. Пятый этап. Стокгольм (Швеция):

Мужчины

200 м

1. Кеннет Беднарек (США) – 19,87.

2. Синесифо Дамбиле (ЮАР) – 20,10.

3. Кортни Линдси (США) – 20,24.

400 м

1. Закити Нене (ЮАР) – 44,48.

2. Джекори Паттерсон (США) – 44,69.

3. Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго) – 44,87.

800 м

1. Купер Люткенхаус (США) – 1.42,70.

2. Марко Ароп (Канада) – 1.43,11.

3. Слимане Моула (Алжир) – 1.43,41.

1500 м

1. Яред Нугусе (США) – 3.30,11.

2. Кэмерон Майерс (Австралия) – 3.30,32.

3. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.30,67.

3000 м, стипль-чез

1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.10,40.

2. Эдмунд Серем (Кения) – 8.12,27.

3. Абрахам Кивибот (Кения) – 8.12,75.

Метание диска

1. Даниэль Столь (Швеция) – 69,60.

2. Мэттью Денни (Австралия) – 69,02.

3. Кристьян Чех (Словения) – 67,67.

Прыжки с шестом

1. Кёртис Маршалл (Австралия) – 5,90.

2. Арман Дюплантис (Швеция) – 5,80.

3. Батист Тьери (Франция) – 5,80.

Женщины

100 м

1. Мелисса Джефферсон-Вуден (США) – 10,84.

2. Эми Хант (Великобритания) – 10,97.

3. Патриция ван дер Векен (Люксембург) – 11,05.

800 м

1. Одри Верро (Швейцария) – 1.53,98.

2. Кили Ходжкинсон (Великобритания) – 1.54,33.

3. Рошин Уиллис (США) – 1.57,56.

3000 м, стипль-чез

1. Марва Бузаяни (Тунис) – 8.59,28.

2. Элиз Торнер (Великобритания) – 9.11,01.

3. Габриэлль Дженнингс (США) – 9.12,02.

Метание диска

1. Валари Сион (США) – 68,60.

2. Йоринде ван Клинкен (Нидерланды) – 66,57.

3. Лаулауга Таусага (США) – 65,89.

Прыжки в длину

1. Хилари Кпача (Франция) – 6,85.

2. Ларисса Япикино (Италия) – 6,84.

3. Ниа Робинсон (Ямайка) – 6,80.

Толкание ядра

1. Джессика Схилдер (Нидерланды) – 20,89.

2. Чейз Джексон (США) – 19,91.

3. Сара Миттон (Канада) – 19,89.