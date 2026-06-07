Результаты пятого этапа Бриллиантовой лиги — 2026 в Стокгольме

Сегодня, 7 июня, в Стокгольме (Швеция) прошёл пятый этап Бриллиантовой лиги — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.
Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига – 2026. Пятый этап. Стокгольм (Швеция):
Мужчины
200 м
1. Кеннет Беднарек (США) – 19,87.
2. Синесифо Дамбиле (ЮАР) – 20,10.
3. Кортни Линдси (США) – 20,24.
400 м
1. Закити Нене (ЮАР) – 44,48.
2. Джекори Паттерсон (США) – 44,69.
3. Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго) – 44,87.
800 м
1. Купер Люткенхаус (США) – 1.42,70.
2. Марко Ароп (Канада) – 1.43,11.
3. Слимане Моула (Алжир) – 1.43,41.
1500 м
1. Яред Нугусе (США) – 3.30,11.
2. Кэмерон Майерс (Австралия) – 3.30,32.
3. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.30,67.
3000 м, стипль-чез
1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.10,40.
2. Эдмунд Серем (Кения) – 8.12,27.
3. Абрахам Кивибот (Кения) – 8.12,75.
Метание диска
1. Даниэль Столь (Швеция) – 69,60.
2. Мэттью Денни (Австралия) – 69,02.
3. Кристьян Чех (Словения) – 67,67.
Прыжки с шестом
1. Кёртис Маршалл (Австралия) – 5,90.
2. Арман Дюплантис (Швеция) – 5,80.
3. Батист Тьери (Франция) – 5,80.
Женщины
100 м
1. Мелисса Джефферсон-Вуден (США) – 10,84.
2. Эми Хант (Великобритания) – 10,97.
3. Патриция ван дер Векен (Люксембург) – 11,05.
800 м
1. Одри Верро (Швейцария) – 1.53,98.
2. Кили Ходжкинсон (Великобритания) – 1.54,33.
3. Рошин Уиллис (США) – 1.57,56.
3000 м, стипль-чез
1. Марва Бузаяни (Тунис) – 8.59,28.
2. Элиз Торнер (Великобритания) – 9.11,01.
3. Габриэлль Дженнингс (США) – 9.12,02.
Метание диска
1. Валари Сион (США) – 68,60.
2. Йоринде ван Клинкен (Нидерланды) – 66,57.
3. Лаулауга Таусага (США) – 65,89.
Прыжки в длину
1. Хилари Кпача (Франция) – 6,85.
2. Ларисса Япикино (Италия) – 6,84.
3. Ниа Робинсон (Ямайка) – 6,80.
Толкание ядра
1. Джессика Схилдер (Нидерланды) – 20,89.
2. Чейз Джексон (США) – 19,91.
3. Сара Миттон (Канада) – 19,89.