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Россияне взяли золото во всех дисциплинах юношеского ЧЕ по синхронному плаванию

Россияне взяли золото во всех дисциплинах юношеского ЧЕ по синхронному плаванию
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Российские спортсмены заняли первое место в медальном зачёте на чемпионате Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек, который прошёл в Люксембурге. Россияне выиграли семь золотых медалей из семи возможных.

Всего в активе сборной России семь золотых, одна серебряная и одна бронзовая медаль. Вторыми в медальном зачёте стали испанцы с четырьмя серебряными медалями, тройку лидеров замкнули представители Франции, на счету которых два серебра и одна бронза.

Этот чемпионат Европы стал первым международным соревнованием под эгидой World Aquatics для российских синхронистов, на котором они выступают с гимном и флагом без ограничений.

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