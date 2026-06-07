19-летняя пловчиха Гилязова рассказала о дебютной квалификации на чемпионат Европы

Российская пловчиха Ралина Гилязова прокомментировала победу на дистанции 50 метров брассом на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани. Она преодолела дистанцию за 30,34.

«Я вообще не ожидала такой результат. Думала, будет похуже. Но если тренер говорит, что у меня есть резерв, — значит, это правда. Очень довольна своими секундами. Хотела проплыть 30,40. Я и в прошлом на это нацеливалась, но не получилось.

После зимней операции я расплываюсь. В апреле на Кубке России выступала под нагрузкой. И в целом бассейн мне не понравился, вода там была тяжёлая. А тут вода родная, татарская. И понеслось!

Горжусь собой. И рада, что так получилось. Этот день мне запомнится на всю жизнь. Мне раньше казалось, что длинная вода у меня не очень получается, что я ловлю перетрен. Теперь больше уверенности. И постараюсь на сотне тоже сделать всё возможное для победы», – передаёт слова Гилязовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.