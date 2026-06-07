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Обыгравшая Ефимову пловчиха рассказала о словах поддержки от Юлии после финиша

Обыгравшая Ефимову пловчиха рассказала о словах поддержки от Юлии после финиша
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Российская пловчиха Ралина Гилязова рассказала о поддержке призёра Олимпийских игр, шестикратной чемпионки мира Юлии Ефимовой после финала на дистанции 50 м брассом на чемпионате России.

Гилязова одержала победу с результатом 30,34, а Ефимова показала второй результат — 30,55. Обе спортсменки выполнили норматив для участия на чемпионате Европы.

«Я за Юлю очень рада, что она отобралась. Юля Ефимова – красотка. После финиша она меня поздравила. А у меня на глазах были слёзы радости.

Обыграть Чикунову на 100 метров? Я на это даже не смотрю… Мне бы по своему лучшему времени проплыть. А дальше будет видно», – передаёт слова Гилязовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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