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Пловчиха Гилязова после первой победы на ЧР рассказала об олимпийской мечте

Пловчиха Гилязова после первой победы на ЧР рассказала об олимпийской мечте
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Российская пловчиха Ралина Гилязова рассказала, что мечтает попасть на Олимпийские игры – 2028 в Лос-Анджелесе. Ранее Гилязова одержала победу на 50 м брассом на чемпионате России – 2026 по плаванию, показав результат 30,34 секунды.

«Я надеялась, что поеду в Париж, целилась туда. А теперь можно и задуматься, что там буду выступать. Важная соперница – Рута Мейлютите. Очень быстрая спортсменка. А в мире — это китаянка, не помню фамилию. Но она плывёт очень быстро!

Мысли о Лос‑Анджелесе уже закрадываются. Конечно, это мечта. Недавно с тренером разговаривали, как надо отбираться. Думаю, потихоньку пора об этом задумываться. А вообще «полтинник» – это рулетка», – передаёт слова Гилязовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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