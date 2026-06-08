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МФК «Ухта» приостановит участие в Суперлиге из-за проблем с финансированием

МФК «Ухта» приостановит участие в Суперлиге из-за проблем с финансированием
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Мини-футбольный клуб «Ухта» приостановит участие в Суперлиге России из-за проблем с финансированием. Об этом сообщил президент клуба Виталий Габуев.

«В силу того, что уменьшились количество денег, которые зарабатываем, и мои возможности финансировать клуб, я решил приостановить наше участие в Суперлиге. Оставить только дублирующий состав в Высшей лиге. Почему объявляю об этом сейчас.

Потому что нашим органам Суперлиги нужно формировать календарь, проходить лицензирование. Мы могли бы попозже объявить, но делаем это сейчас. Вообще не планировали такое развитие событий, но при этом ситуация ухудшалась не только в течение этого сезона, а года-полтора. Нам удалось дотянуть до этого сезона, надеюсь, порадовать вас вторым чемпионством. У нас были запланированы подписания. И иностранцев, и нет. Будем разбираться, как-то пристраивать ребят», — рассказал Габуев.

Напомним, «Ухта» в этом сезоне стала двукратным чемпионом России. В этом году в финальной серии она обыграла «Тюмень» со счётом 4-0.

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