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Арина Суркова одержала победу на дистанции 50 м вольным стилем на ЧР-2026

Арина Суркова одержала победу на дистанции 50 м вольным стилем на ЧР-2026
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Двукратная чемпионка мира по плаванию на короткой воде Арина Суркова одержала победу на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате России – 2026 в Казани.

Суркова завершила дистанцию, показав результат 24,66 секунды. Второй на финише стала Алина Гайфутдинова (24,68), замкнула тройку призёров Александра Курилкина с результатом 24,83 секунды. Суркова и Гайфутдинова выполнили норматив для участия в предстоящем чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта в Париже.

Плавание. Чемпионат России – 2026. Казань. 50 м, вольный стиль, женщины:

1. Арина Суркова – 24,66.
2. Алина Гайфутдинова – 24,68.
3. Александра Курилкина – 24,83.
4. Александра Кузнецова – 24,95.
5. Яна Шакирова – 24,98.

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