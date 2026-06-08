Арина Суркова одержала победу на дистанции 50 м вольным стилем на ЧР-2026

Двукратная чемпионка мира по плаванию на короткой воде Арина Суркова одержала победу на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате России – 2026 в Казани.

Суркова завершила дистанцию, показав результат 24,66 секунды. Второй на финише стала Алина Гайфутдинова (24,68), замкнула тройку призёров Александра Курилкина с результатом 24,83 секунды. Суркова и Гайфутдинова выполнили норматив для участия в предстоящем чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта в Париже.

Плавание. Чемпионат России – 2026. Казань. 50 м, вольный стиль, женщины:

1. Арина Суркова – 24,66.

2. Алина Гайфутдинова – 24,68.

3. Александра Курилкина – 24,83.

4. Александра Кузнецова – 24,95.

5. Яна Шакирова – 24,98.