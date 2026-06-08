Егор Корнев установил новый рекорд России на дистанции 50 м вольным стилем

Чемпион мира – 2025 в комбинированной эстафете российский пловец Егор Корнев установил новый рекорд России в полуфинальном заплыве на дистанции 50 м вольным стилем на проходящем в Казани чемпионате страны.

Корнев завершил дистанцию за 21,12 секунды, побив предыдущий рекорд страны, который принадлежал призёру Олимпийских игр и чемпионатов мира Владимиру Морозову, на 0,15 секунды. Вторым в финал квалифицировался Даниил Косенков, показавший результат 21,87 секунды. Замыкает тройку лидеров Василий Кукушкин (21,98). Финал соревнований в данной дисциплине пройдёт завтра, 9 июня.

Плавание. Чемпионат России – 2026. Казань. 50 м, вольный стиль, полуфиналы, мужчины:

1. Егор Корнев – 21,12.

2. Даниил Косенков – 21,87.

3. Василий Кукушкин – 21,98.

4. Роман Жидков/Климент Колесников – 22,02.

6. Даниил Марков – 22,12.