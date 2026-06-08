Активный ПМЭФ для Федерации дзюдо России: соглашения ОТП Банка и РСФ и другие итоги

Переговорная площадка ПМЭФ в 2026 году неоднократно подсвечивалась цветами татами. Традиционный участник Форума — Федерация дзюдо России, провела в Петербурге очень активную работу, за четыре дня подписав множество соглашений со стратегическими партнёрами и отметившись в дискуссиях и на важных площадках.

«Дзюдо — наш ледокол»: Путин, Дегтярёв и санкционная брешь

На сессии «Навстречу Олимпиаде-2028» министр спорта Михаил Дегтярёв выдал фразу, которую в итоге разобрали на цитаты: «Дзюдо – это наш флагман. Как ледокол идёт Международная федерация дзюдо. Огромная заслуга в этом и нашего президента Владимира Владимировича Путина – он мастер спорта по дзюдо. Работа Федерации дзюдо России по дипломатическим и юридическим вопросам заслуживает глубочайшего уважения».

По словам президента ФДР Сергея Соловейчика, возвращение флага и гимна – это не удача, а многоходовка. «Федерация дзюдо России первой пробила брешь в санкционной политике МОК. Мы этим гордимся не ради пафоса, а ради наших ребят, которые выходят на татами», – сказал он. – В основе нашего успеха — долгая работа с Международной федерацией. И ещё одним её результатом стало заслуженное золото Инала Тасоева, которое он получил взамен серебра после пересмотра ситуации в финале чемпионата мира 2023 года в Катаре. Такое решение МФД приняла в разгар санкционного периода. Представляете уровень доверия?»

ОТП Банк и девять принципов дзюдо

Самая громкая сделка – с ОТП Банком. Но это не сухие цифры. Президент банка Илья Чижевский со сцены поведал присутствовавшим… о философии дзюдо.

«Философия дзюдо строится на девяти принципах: вежливости, смелости, искренности, честности, скромности, самоконтроле, верности, дружбе и уважении к окружающим. Мы разделяем эти ценности — честность и искренность перед клиентами, смелость идти своим путём, самоконтроль в кризисной ситуации, верность себе и своим партнёрам, а также уважение установленных правил в любых обстоятельствах. Именно поэтому дзюдо для нас – не просто партнёрство, а органичное продолжение нашей идентичности», – заявил финансист.

«Благодаря ОТП Банку мы расширим географию турниров, развивая Студенческую лигу дзюдо «Явара-Нева» и Континентальную лигу. Это вклад в будущее. Поддержка бизнеса – это не меценатство, это соавторство побед», – подчеркнул президент ФДР.

Российский спортивный фонд: 60 турниров по стране и за её рубежами.

Мощная поддержка делу развития дзюдо должна вылиться из оформленного на ПМЭФ соглашения ФДР и Российского спортивного фонда (РСФ), предметом которого стало софинансирование 60 мероприятий в 2026 году.

«Фонд, как один из ключевых инструментов развития физической культуры и спорта в стране, поддерживает чемпионов и помогает создавать условия, в которых рождаются и зажигаются новые спортивные звёзды. И каждое подписанное сегодня соглашение – это десятки турниров и стартов, побед и рекордов, в том числе на международной арене», – резюмировал генеральный директор РСФ Антон Егорьков.

«Сборы в стране и за рубежом, всероссийские турниры, образовательные проекты – всё это фундамент. Без РСФ мы бы столько не охватили. Теперь у нас есть тыл», – дополнил Сергей Соловейчик.

Музей спорта, книга от Карелина и верность партнёрам

Не оставила ФДР без своего участия и культурно-просветительское направление. На стенде Минспорта прошла передача Государственному музею спорта уникального панно «Кимоно дзюдо». В чём соль? Панно посвящено Аюбу Блиеву и его победе на «Большом шлеме» в Абу-Даби-2025. Это был первый раз после лет нейтрального статуса, когда вновь зазвучал гимн России.

Но главный анонс – книга для тренеров в рамках проекта «Выбор сильных». Представьте: Александр Карелин, Светлана Хоркина, Аркадий Ротенберг рассказывают свои истории. «Мы хотим создать настоящий учебник наставника — человека, который помогает воспитать не только чемпиона, но и гражданина, патриота», – заявил глава ФДР Соловейчик.