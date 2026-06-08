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Чемпионат России по плаванию — 2026: результаты финальных заплывов 8 июня

Чемпионат России по плаванию — 2026: результаты финальных заплывов 8 июня
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Сегодня, 8 июня, в Казани продолжился чемпионат России по плаванию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Водные виды спорта. Плавание. Финал Кубка России — 2026. Казань (результаты финалов):

Мужчины

200 м, комплексное плавание:
1. Илья Бородин – 1.57,24.
2. Алексей Сударев – 1.59,01.
3. Максим Ступин – 1.59,79.

1500 м, вольный стиль:
1. Кирилл Мартынычев – 15.00,16.
2. Андрей Филипец – 15.07,84.
3. Александр Егоров – 15.08,22.

Женщины

50 м, вольный стиль:
1. Арина Суркова – 24,66.
2. Алина Гайфутдинова – 24,68.
3. Александра Курилкина – 24,83.

100 м, баттерфляй:
1. Дарья Клепикова – 57,20.
2. Александра Кузнецова – 58,02.
3. Полина Малахова – 58,15.

4х200 м, вольный стиль:
1. Воронежская область (Анастасия Саратова, Александра Цветковская, Дарья Клепикова, Ксения Сорокина) – 7.58,98.
2. Санкт-Петербург (Дарья Сурушкина, Ирина Звягинцева, Виктория Алексеева, Милана Степанова) – 8,00,99.
3. Республика Татарстан (Анастасия Колпакова, Софья Дьякова, Камила Гиниятова, Дарья Черемина) – 8.08,33.

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