«На прошлой неделе я чуть не умерла». Симона Байлз провела несколько дней в больнице

Семикратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира по спортивной гимнастике американка Симона Байлз сообщила, что ей пришлось провести несколько дней в больнице из-за проблем со здоровьем.

«Обычно я не делюсь такими вещами, потому что ценю личную жизнь в наше время. Но то, что я чуть не умерла на прошлой неделе, точно не было в моём списке ожидаемых событий.

Эту неделю я провела в постели, восстанавливаясь. Рано или поздно я всё расскажу, но хочу поблагодарить своих близких, которые писали, проверяли, как я себя чувствую, приезжали ко мне и присылали цветы. Люблю вас всех», – написала Байлз в одной из социальных сетей.

29-летняя Байлз сообщила, что инцидент произошёл, когда её муж, игрок команды НФЛ «Индианаполис Колтс», находился в другом городе на тренировках с командой.