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Евгений Кузнецов заявил, что не поедет на Олимпиаду статистом и туристом

Евгений Кузнецов заявил, что не поедет на Олимпиаду статистом и туристом
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Призёр Олимпийских игр российский прыгун в воду Евгений Кузнецов сообщил, что не поедет на Олимпиаду статистом и туристом.

– На Олимпиаде планируете бороться за медаль?
– Разумеется. Я хочу медаль. Просто выступить могу на каких-то других соревнованиях, на первенство области поехать. Если всё получится, если отберусь на Олимпиаду – не поеду туда статистом или туристом. Не в моём характере. Буду делать всё, чтобы бороться за медали. И я чувствую в себе для этого силы и возможности.

– Это реально, учитывая мировую конкуренцию?
– А почему нет? Всё возможно. Думаю, что и в 36, и в 38, и даже в 45 люди способны на многое, — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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