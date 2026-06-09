Евгений Кузнецов двумя слова охарактеризовал отстранение России

Призёр Олимпийских игр российский прыгун в воду Евгений Кузнецов рассказал, как относится к отстранению России от международных соревнований.

– World Aquatics недавно вернула флаг и гимн российским спортсменам. Это имеет для вас эмоциональное значение?

– Безусловно, это очень важно. Вообще считаю полной дурью все эти отстранения, убирание флага и гимна… Ты приезжаешь — и всё равно все понимают, кто ты, откуда, весь мир знает. А этот статус нейтрального спортсмена — по большому счёту самообман.

Всегда приезжал на какие-то старты и понимал, кого мы представляем, что бы ни было, в душе у меня был и флаг, и гимн. Я понимал, что выступаю не за себя, а за страну, должен с честью представлять свою родину, — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.