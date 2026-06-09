Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Евгений Кузнецов двумя слова охарактеризовал отстранение России

Евгений Кузнецов двумя слова охарактеризовал отстранение России
Комментарии

Призёр Олимпийских игр российский прыгун в воду Евгений Кузнецов рассказал, как относится к отстранению России от международных соревнований.

– World Aquatics недавно вернула флаг и гимн российским спортсменам. Это имеет для вас эмоциональное значение?
– Безусловно, это очень важно. Вообще считаю полной дурью все эти отстранения, убирание флага и гимна… Ты приезжаешь — и всё равно все понимают, кто ты, откуда, весь мир знает. А этот статус нейтрального спортсмена — по большому счёту самообман.
Всегда приезжал на какие-то старты и понимал, кого мы представляем, что бы ни было, в душе у меня был и флаг, и гимн. Я понимал, что выступаю не за себя, а за страну, должен с честью представлять свою родину, — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Сальников — о Рылове: благодаря его усилиям многие выбрали для себя плавание
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android