Украинских параармрестлеров оштрафовали за отказ слушать гимн России на ЧЕ

Европейская федерация армрестлинга (EAF) наложила штраф в размере € 250 на каждого из двух украинских параармрестлеров — Дмитрия Луцишина и Леонида Сидорчука. Спортсмены отказались слушать гимн России во время церемонии награждения на чемпионате Европы после победы россиянина Андрея Гаврилова.

В весовой категории до 60 кг в борьбе левой рукой среди мужчин с церебральным параличом победителем стал Гаврилов, второе место занял Сидорчук, а третье — Луцишин. Во время церемонии награждения украинцы сразу покинули подиум. Организаторы соревнований расценили поступок как грубое нарушение регламента торжественных церемоний.