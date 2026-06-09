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Кузнецов: мне в душе ещё 18. Кто-то говорит, я одарён, предрасположен к этому виду спорта

Кузнецов: мне в душе ещё 18. Кто-то говорит, я одарён, предрасположен к этому виду спорта
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Призёр Олимпийских игр российский прыгун в воду Евгений Кузнецов рассказал о главном секрете долголетия в спорте.

– Мне в душе всё ещё 18. Кто-то говорит, я одарён, предрасположен к этому виду спорта. На самом деле, просто очень много работаю, много прыгаю. Если у меня на тренировке что-то не получается, бывает, спортсмен проходит по два-три раза программу, могу какой-нибудь элемент выполнить и 10-15 раз. Пока он не получится, буду его долбить. Или пока не кончатся силы. И потом всё заново.

– То есть в каком-то смысле вы трудоголик?
– Можно и так сказать, но грамотный трудоголик. Я себя убивать не собираюсь. Если чувствую, что могу сделать этот элемент – буду его делать. Если чувствую, что нужно себя немного поберечь, не всегда, скорее всего, прислушаюсь к себе, — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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