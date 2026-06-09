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«Дух предков во мне открылся». Кузнецов рассказал, как заинтересовался славянским эпосом

«Дух предков во мне открылся». Кузнецов рассказал, как заинтересовался славянским эпосом
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Призёр Олимпийских игр российский прыгун в воду Евгений Кузнецов ответил, что означают его татуировки, а также рассказал, как заинтересовался славянским эпосом.

– На самом деле, давно уже планировал как-то обновить свой образ, но постоянно был в разъездах. А потом пандемия, делать было нечего. И отпустил бороду, потом поехал и набил татуировки.

– Как отреагировали тренеры, друзья, партнёры по сборной?
– Первое время, разумеется, с большим удивлением. Но время помогает привыкнуть к чему угодно. Несколько недель — и всё в порядке, сейчас все против того, что я бороду сбривал. Уже привыкли меня таким видеть.

– Что значат ваши татуировки? Можете прояснить?
– Это славянские руны. Каждая — как своеобразный оберег. В целом ничего сакрального в это не закладывал. Понравилось — сделал.

– Как вы заинтересовались славянским эпосом?
– Это дух предков во мне открылся (смеётся). На самом деле, давно уже интересовался, и отец интересовался, и отчим, все помнили историю нашей страны, откуда русские, какая у них была древняя вера, — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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