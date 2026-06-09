Кузнецов — о восстановлении после травмы: после таких большинство не возвращается

Призёр Олимпийских игр российский прыгун в воду Евгений Кузнецов рассказал о восстановлении после травмы, полученной перед чемпионатом мира в Сингапуре.

– Первая эмоция — как мне сильно больно. Потом — разочарование. Год пашешь, ограничиваешь себя во всех прелестях жизни, соблюдаешь диеты, физически нагружаешься очень сильно. А потом за несколько дней до чемпионата России такое случается. Я готов был тогда на 99%. Трагедия. Для спортсмена серьёзная травма — это всегда трагедия. Тут нечего даже долго рассуждать.

У меня получились тогда стабильно самые сложные прыжки — и тут одна попытка, четыре оборота вперёд — и не выдержала нога, всё разлетелось с хрустом, дикая боль. Смотреть было страшно, сразу поехали в больницу. Очень редкая травма, сразу в голове столько мыслей, что будет дальше…

– Настолько больно было, что это даже в быту сказывалось?

– Вы не представляете. Даже встать поесть было сложно с этими костылями. Лежал большую часть времени.

– Самая тяжёлая травма в вашей жизни?

– 100%. Не знаю, как у меня вообще получилось вернуться. Ещё буквально месяц назад я не прыгал в воду, а падал в неё. После таких травм большинство не возвращается.

– Что говорили врачи?

– Они меня подбадривали, сказали, что выпишут на следующий день. Я пролежал больше недели. Потом сказали, что поношу протез пару дней — месяц с протезом. Несколько реабилитаций. Изначально полгода на восстановление давали, потом полтора. Но в итоге с опережением графика. Ещё не восстановился до конца, но с каждым днём уже легче. До чемпионата Европы время есть, — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.