Роман Шевляков выиграл чемпионат России в плавании на 100 м баттерфляем

Российский пловец Роман Шевляков, представляющий Санкт-Петербург, стал победителем чемпионата России – 2026 в плавании на 100 м баттерфляем. Спортсмен преодолел дистанцию за 51,15. Результат позволил Шевлякову отобраться на предстоящий чемпионат Европы.

Второе место в заплыве занял Михаил Антипов (Новосибирская область) с результатом 51,24. Тройку призёров замкнул Андрей Минаков (Татарстан) – его время составило 51,37.

Чемпионат России по плаванию — 2026 проходит в Казани с 6 по 11 июня. На нём у спортсменов есть возможность отобраться на чемпионат Европы по водным видам спорта, который начнётся в Париже в конце июля.