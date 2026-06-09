Егор Корнев снова установил рекорд России в плавании 50 м вольным стилем

Чемпион мира – 2025 в комбинированной эстафете пловец Егор Корнев (Санкт-Петербург) установил новый рекорд России в заплыве на 50 м вольным стилем. На чемпионате России — 2026 он преодолел эту дистанцию за 21,06. Предыдущий рекорд с результатом 21,12 он установил днём ранее, 8 июня.

Весь пьедестал заняли петербургские спортсмены. Второе место в заплыве занял Даниил Косенков, показавший время 21,78. Тройку призёров замкнул Василий Кукушкин — его результат составил 21,91.

Чемпионат России по плаванию — 2026 проходит в Казани с 6 по 11 июня. На нём у спортсменов есть возможность отобраться на чемпионат Европы по водным видам спорта, который начнётся в Париже в конце июля.