Кира Манохина побила юношеский рекорд России на 100 м вольным стилем

Российская пловчиха Кира Манохина побила юношеский рекорд России в плавании на 100 м вольным стилем. В полуфинальном заплыве на этой дистанции на чемпионате России – 2026 она преодолела дистанцию за 54,8. Ранее лучшее время (54,45) принадлежало двум спортсменкам – Арине Опёнышевой (был установлен в 2015 году) и Дарье Клепиковой (2022).

В своём заплыве Манохина финишировала четвёртой. Первое место заняла Дарья Клепикова (53,57), второе – Александра Кузнецова (53,96). Тройку лидеров замкнула Дарья Трофимова (54,38).

Чемпионат России по плаванию — 2026 проходит в Казани с 6 по 11 июня. На нём у спортсменов есть возможность отобраться на чемпионат Европы по водным видам спорта, который начнётся в Париже в конце июля.