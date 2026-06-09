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Кира Манохина побила юношеский рекорд России на 100 м вольным стилем

Кира Манохина побила юношеский рекорд России на 100 м вольным стилем
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Российская пловчиха Кира Манохина побила юношеский рекорд России в плавании на 100 м вольным стилем. В полуфинальном заплыве на этой дистанции на чемпионате России – 2026 она преодолела дистанцию за 54,8. Ранее лучшее время (54,45) принадлежало двум спортсменкам – Арине Опёнышевой (был установлен в 2015 году) и Дарье Клепиковой (2022).

В своём заплыве Манохина финишировала четвёртой. Первое место заняла Дарья Клепикова (53,57), второе – Александра Кузнецова (53,96). Тройку лидеров замкнула Дарья Трофимова (54,38).

Чемпионат России по плаванию — 2026 проходит в Казани с 6 по 11 июня. На нём у спортсменов есть возможность отобраться на чемпионат Европы по водным видам спорта, который начнётся в Париже в конце июля.

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