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Алексей Ткачёв выиграл заплыв 200 м на спине на чемпионате России — 2026

Алексей Ткачёв выиграл заплыв 200 м на спине на чемпионате России — 2026
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Пловец Алексей Ткачёв, выступающий за Санкт-Петербург, стал победителем чемпионата России – 2026 в заплыве на 200 м на спине. Спортсмен преодолел дистанцию за 1.55,76. Ткачёв выполнил норматив чемпионата Европы.

Серебряную медаль выиграл Дмитрий Савенко (Калужская область), показавший время 1.56,35. Тройку призёров замкнул ещё один петербуржец Марк Шибанов с результатом 1.57,60.

Ранее Егор Корнев во второй раз за два дня установил рекорд России в плавании на 50 м вольным стилем, показав новый результат 21,06.

Чемпионат России по плаванию — 2026 проходит в Казани с 6 по 11 июня. На нём у спортсменов есть возможность отобраться на чемпионат Европы по водным видам спорта, который начнётся в Париже в конце июля.

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