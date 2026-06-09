Корнев — о том, для чего бреются пловцы: мы не просто волосы состригаем

Чемпион мира 2025 года по плаванию в комбинированной эстафете россиянин Егор Корнев рассказал, почему пловцы бреются.

«Запас есть, я ещё не побрился. У нас, у пловцов, есть термин «сбритый», это когда твои качества плавучести улучшаются, и за счёт этого мы плывём быстрее, потому что мы лучше воду чувствуем, можем спокойно на неё давить, без силы, лучше её цепляем.

Обычные люди, кто не погружён [в плавание] или плавал только любителям, не понимают всей этой сути. Когда мы бреемся, мы не просто волосы состригаем, мы улучшаем свои возможности в этой воде», – сказал Корнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.