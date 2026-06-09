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Корнев — о рекорде России: быстрее меня плавали всего четыре человека в истории

Корнев — о рекорде России: быстрее меня плавали всего четыре человека в истории
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Российский пловец Егор Корнев, установивший рекорд России в плавании вольным стилем на 50 м на ЧР-2026, прокомментировал свой результат.

«Сегодня уже очень доволен. Хотелось, конечно, выплыть из 21, но немножко дебет с кредитом у меня не сложились, не получилось чуть-чуть, семь сотых, чтобы вот прямо всё выполнить на 100, но я доволен, это очень сильно.

Пятое время в истории, быстрее меня плавали всего четыре человека, Кэмерон, два человека в костюме и легендарный Калеб Дрессел, у него результат всего на все сотых лучше. И вот я теперь. Это очень достойно, я очень доволен.

Какая легенда? Я, слава богу, ещё не закончил, вот закончил – стал бы легендой. Или хотя бы близко к завершению, пока ещё действующий спортсмен, рано мне ещё в легенды», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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