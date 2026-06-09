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Корнев: выгоднее рекорд мира побить на чемпионате мира — больше денег дадут

Корнев: выгоднее рекорд мира побить на чемпионате мира — больше денег дадут
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Чемпион мира – 2025 в комбинированной эстафете пловец Егор Корнев, установивший рекорд России в плавании на 50 м вольным стилем на ЧР-2026, заявил, что более выгодным считает побитие рекорда на крупном международном турнире.

«Очень хочется улучшаться, но хотеть мало, надо ещё всё реализовать. Вряд ли кто-то сейчас в Европе плавает близко даже к этим результатам. Моя задача будет выплыть из 21 секунды, попробовать. Сразу отляжет от сердца.

Когда я плыву на пределе возможностей, там уже не рассчитаешь. Конечно, выгоднее на чемпионате мира где-нибудь рекорд побить, денег больше дадут. Мы все люди – это нормально. И медийное внимание будет совсем другое», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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