Корнев: в плане ментального напряжения 100 метров — самая дикая дистанция, королевская

Чемпион мира – 2025 в комбинированной эстафете по плаванию Егор Корнев рассказал о разнице в ощущениях во время заплывов в 50 м и 100 м.

«Я не обращаю внимания, на всё это давление, ожидания, мне всё это неважно. Есть я, дорожка – и всё. В первую очередь надо сосредоточиться на себе, а не на ком-то вокруг.

100 метров для менее важнее. 50 метров – быстро, круто, динамично, но нет этого ощущения, когда кто-то может тебя догнать и обогнать, когда чувствуешь весь этот накал. Когда лактат так ударит, что думаешь – зачем это мне? В плане ментального напряжения дикая атмосфера, которую не почувствуешь на других дистанциях.

Это наш самый длинный спринт, очень тяжёлый, на который люди настраиваются очень серьёзно. 100 метров у нас считается королевской дистанцией.

50 м и 100 м – чуть разные дистанции, не каждый, кто очень быстро плыл 50 м, так же плавает и 100 м. Посмотрим, ребята тоже на месте не стоят, в конкуренции себя покажем», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.