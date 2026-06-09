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Рекордсменка мира Чикунова рассказала о своей болезни во время соревнований в Испании

Рекордсменка мира Чикунова рассказала о своей болезни во время соревнований в Испании
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Серебряный призёр чемпионата мира по плаванию на дистанции 200 м брассом Евгения Чикунова рассказала, как плавает во время болезни.

«Не всё получилось, не получилось без потерь вернуться в Маре Нострум. Решили простартоваться, посмотреть, на что готовы. Была удивлена, что сбросила две секунды, ведь я не в лучшей форме. Приятная неожиданность.

Никого не удивлю, я снова заболела. В последний день Барселоны перед 200 м брассом поняла, что мне будет грустно плыть. После «полтинника» поняла, что не очень хочется плыть с не лучшими секундами, выступать так на чемпионате страны. Пыталась поддерживать себя морально – получилось. Уже привыкла к такому, не новость. Просто рада.

Это точно была не перетренированность, плохо сложились обстоятельства, всё вместе накопилось, усталость от соревнований, сопутствующие моменты. Как получилось – так получилось. Радуемся хорошему времени», – передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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