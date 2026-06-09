Корнев: буквально три года назад говорю Колесникову: «А как плавать 50 метров? Я не умею»

Чемпион мира – 2025 в комбинированной эстафете пловец Егор Корнев, установивший рекорд России в плавании на 50 м вольным стилем на ЧР-2026 с результатом 21,06 секунды, рассказал, что ещё несколько лет назад не чувствовал уверенности в заплывах на этой дистанции.

«После вчерашнего рекорда пошёл мультики посмотрел, где-то похихикал и пришёл сюда. Климент Колесников меня боится? Я буквально года три назад сам Клиенту говорю: «А как вообще 50 метров плавать? Я не умею». Он мне говорит: «Нормально, нормально, ты подрасти…» И вот подрос», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.