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Чикунова: шансы на золото на ЧЕ? О боже мой… Тоже этого хочу, но об этом не думаю

Чикунова: шансы на золото на ЧЕ? О боже мой… Тоже этого хочу, но об этом не думаю
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Чемпионка Европы на короткой воде в дистанции 200 м брассом россиянка Евгения Чикунова рассказала о планах на предстоящий чемпионат Европы и об ощущениях от международных соревнований.

«Шансы на золото чемпионата Европы? О боже мой… Понимаю, что цель такая. Не удивлю, что тоже этого хочу. Но по факту об этом не думаю. Отобралась ещё в апреле, сейчас готовимся. Есть британка, которая была в Париже на Олимпиаде, в Сингапуре на чемпионате мира. Конкуренция – всегда классно и круто.

На Маре Нострум получила опыт, всё равно чувствую давление от соревнований с иностранными спортсменками, как бы не хотелось этого признавать. Я всё-таки волнуюсь больше, чем на чемпионатах России. Так что это был отличный опыт, который меня безумно закалил. Классные соревнования получились, отмотать время назад – я бы всё равно поехала», – передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Париже (Франция) с 25 июля по 8 августа.

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