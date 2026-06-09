Рекордсменка мира Чикунова рассказала о жестах из аниме «Наруто» в бассейне

Серебряный призёр чемпионата мира по плаванию на дистанции 200 м брассом Евгения Чикунова рассказала о причинах жестов, которые показывает на соревнованиях перед заплывами и после них.

«Мой жест – это из «Наруто» (культовый японский аниме-сериал. – Прим. «Чемпионата»), снимала видео в TikTok с движениями из аниме, оно собрало много лайков. Не знаю уже, что показывать во время выхода на финал, решила повторить свой тик-ток. Работа на продвижение плавания.

После финиша – известный победный жест, палец к губам и к небу. Нас в Питере с детства учат ему», – передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.